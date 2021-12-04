В Египте начали закрывать отели после отравлений

После массового отравления российских туристов в Египте начали закрывать отели. Оказалось, что их обслуживание не соответствует санитарным нормам. Об этом сообщает Tourprom со ссылкой на Министерство туризма страны.

Отмечается, что после того, как российские туристы массово отравились в одном отелей Египта, Министерство туризма инициировало проверки в гостиницах. Еще девять отелей Хургады и Шар-эш-Шейха были закрыты из-за того, что не выполняют санитарные требования. Подробности устранения нарушений не сообщаются.

В ноябре в одном из отелей Египта произошло массовое отравление россиян. Тогда в отеле были госпитализированы более 40 туристов, среди которых большинство были из России. Предполагается, что причиной мог стать ротавирус, однако подробности расследования также не разглашаются. Отель AMC Royal hotel был закрыт, а директора отеля и шеф-повара отстранили от работы.