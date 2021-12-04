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1 час назад

В Египте начали закрывать отели после отравлений

После массового отравления российских туристов в Египте начали закрывать отели. Оказалось, что их обслуживание не соответствует санитарным нормам. Об этом сообщает Tourprom со ссылкой на Министерство туризма страны.

В Египте начали закрывать отели после отравлений
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Отмечается, что после того, как российские туристы массово отравились в одном отелей Египта, Министерство туризма инициировало проверки в гостиницах. Еще девять отелей Хургады и Шар-эш-Шейха были закрыты из-за того, что не выполняют санитарные требования. Подробности устранения нарушений не сообщаются.

В ноябре в одном из отелей Египта произошло массовое отравление россиян. Тогда в отеле были госпитализированы более 40 туристов, среди которых большинство были из России. Предполагается, что причиной мог стать ротавирус, однако подробности расследования также не разглашаются. Отель AMC Royal hotel был закрыт, а директора отеля и шеф-повара отстранили от работы.

Ранее В России также сообщали о грядущих отельных проверках.

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