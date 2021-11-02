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Отели Египта проверят после отравления россиян

Мария Каткова
2 часа назад

Глава Ростуризма Зарина Догузова потребовала от министерства туризма провести проверку отелей и мест общественного питания после случая с отравлением российских туристов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Ростуризма.

Отели Египта проверят после отравления россиян
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"В связи с последним инцидентом с массовым отравлением российских туристов попросила египетского коллегу взять этот вопрос под личный контроль и инициировать совместно с санитарными службами Египта проверки курортных отелей и заведений общественного питания"

Догузова отметила, что в Египте стартует туристический сезон, а эта арабская страна пользуется популярностью у россиян. В связи с этим она выразила беспокойство и заявила о том, что безопасность граждан является приоритетом.

Министра туризма и древностей Египта Халеда аль-Анани выразил готовность предпринять необходимые меры для комфорта и безопасности российских туристов. Сейчас по факту массового отравления проводится проверка, все туристы уже выписаны из больниц, а отель закрыт до конца экспертизы.

Тем временем число отравлений в египетском отеле перевалило за 200.

Новости путешествий,Зарина Догузова,Ростуризм,
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