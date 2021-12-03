Раскрыто преимущество длительных перелетов перед короткими

Стюардесса британских авиалиний Лаура Рейнольдс раскрыла преимущество длительных рейсов перед короткими и рассказала, чем лучше всего заняться пассажирам во время многочасовых перелетов. Слова бортпроводницы приводит Express.

Рейнольдс заявила, что отдает предпочтение рейсам на дальние расстояние, поскольку они менее стрессовые, чем полеты по коротким маршрутам:

"Поскольку вы знаете, что полет будет долгим, вы можете сделать что-то по работе или просто расслабиться".

А чтобы полюбить длительные рейсы, стюардесса советует настроиться на отдых в течение нескольких часов. Также она дала рекомендации тем, кто путешествует с детьми — Рейнольдс отметила, что нужно брать с собой в самолет игрушки, карандаши, мультфильмы, которые увлекут ребенка и не дадут ему скучать.