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47 минут назад

Раскрыто преимущество длительных перелетов перед короткими

Стюардесса британских авиалиний Лаура Рейнольдс раскрыла преимущество длительных рейсов перед короткими и рассказала, чем лучше всего заняться пассажирам во время многочасовых перелетов. Слова бортпроводницы приводит Express.

Раскрыто преимущество длительных перелетов перед короткими
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Рейнольдс заявила, что отдает предпочтение рейсам на дальние расстояние, поскольку они менее стрессовые, чем полеты по коротким маршрутам:

"Поскольку вы знаете, что полет будет долгим, вы можете сделать что-то по работе или просто расслабиться".

А чтобы полюбить длительные рейсы, стюардесса советует настроиться на отдых в течение нескольких часов. Также она дала рекомендации тем, кто путешествует с детьми — Рейнольдс отметила, что нужно брать с собой в самолет игрушки, карандаши, мультфильмы, которые увлекут ребенка и не дадут ему скучать.

Читайте также о том, что бывшие стюардессы рассказали о неприглядных сторонах работы.

Новости путешествий,Лаура Рейнольдс,
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