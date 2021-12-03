Россияне начали массово воровать камни с пляжа Териберки

Российские туристы начали массово вывозить камни с одного из самых популярных пляжей страны — Яйца дракона в Мурманской области, из заполярного села Териберка. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
"На месте мы пока еще ни одного случая не фиксировали, но взаимодействуем с коллегами из аэропорта. И много туристов пытаются увезти камни. Размеры доходят до курьезных",
— рассказал о случаях воровства министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Сергей Абаринов.
Стоит отметить, что согласно закону, вывоз камней с природного парка "Териберка" запрещен, за это предусмотрена административная ответственность.
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