Верблюда-путешественника засняли на трассе под Новосибирском

Верблюд стал участником дорожного движения на одной из новосибирских трасс. Заблудившийся верблюд брел по занесенной снегом дороге, где его обнаружили местные автомобилисты. Водители удивились и сняли животное на камеру.
«В Ордынском районе нужно быть бдительными, ведь на дороге можно встретить не только лося, но и верблюда», — сообщает местное сообщество «АСТ-54».
Пользователи Сети тоже не оставили появление верблюда без внимания. Одни предположили, что верблюд сбежал из села Спирино — так как там водится много экзотических животных. Другие утверждают, что беглец родом из Усть-Луковки и его регулярно видят на дорогах, но не могут поймать.
«Ищет дорогу в Эмираты», «Плевать он хотел на правила», «Дома скучно стало, вот и пошел погулять...», «Вода замерзла, пошел искать колючки, увидел на машинах...», «Сбился с шелкового пути, попал не в тот временной портал. Где караванщик и груз?» — шутят комментаторы.
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