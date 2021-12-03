Верблюда-путешественника засняли на трассе под Новосибирском

Верблюд стал участником дорожного движения на одной из новосибирских трасс. Заблудившийся верблюд брел по занесенной снегом дороге, где его обнаружили местные автомобилисты. Водители удивились и сняли животное на камеру.

«В Ордынском районе нужно быть бдительными, ведь на дороге можно встретить не только лося, но и верблюда», — сообщает местное сообщество «АСТ-54».

Пользователи Сети тоже не оставили появление верблюда без внимания. Одни предположили, что верблюд сбежал из села Спирино — так как там водится много экзотических животных. Другие утверждают, что беглец родом из Усть-Луковки и его регулярно видят на дорогах, но не могут поймать.