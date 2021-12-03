Устроившего дебош в самолете россиянина будут судить

Российский турист, который возвращался в Екатеринбург из Египта, второго декабря устроил пьяный дебош на борту самолета. За нарушение общественного порядка он был привлечен к административной ответственности. Об этом сообщается на сайте управления на транспорте Министерства внутренних дел России по Уральскому федеральному округу.

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На рейсе Шарм-эш-Шейх — Екатеринбург мужчина нецензурно выражался в адрес бортпроводников и плевался в пассажиров, а также пытался выломать перегородку в салоне воздушного судна.

После приземления в аэропорту Екатеринбурга его задержали полицейские. В настоящее время в отношении пассажира составлены протоколы об административных правонарушениях.