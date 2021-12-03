Бывший работник отеля рассказал, как мстят грубым туристам

Бывший работник отеля Джейкоб Томский рассказал, как персонал мстит грубым постояльцам. Об этом пишет The Sun.
Например, проблемы с доступом в номер с помощью ключ-карты может свидетельствовать о том, что гость неуважительно обошелся с кем-то из персонала отеля или повысил голос. Иногда сотрудники гостиниц могут назло грубым постояльцам воровать у них из номера напитки из мини-бара или портить зубные щетки.
По словам Томского, чаще всего жертвами мести становятся богатые гости, поскольку они относятся к персоналу свысока и не считают их за людей.
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