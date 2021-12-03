Бывший работник отеля рассказал, как мстят грубым туристам

Например, проблемы с доступом в номер с помощью ключ-карты может свидетельствовать о том, что гость неуважительно обошелся с кем-то из персонала отеля или повысил голос. Иногда сотрудники гостиниц могут назло грубым постояльцам воровать у них из номера напитки из мини-бара или портить зубные щетки.