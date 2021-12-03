Туристка в Сочи, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросилась в море в шторм и попала на видео. Ролик опубликовал Instagram-аккаунт @chpsochi.

На кадрах видно, что россиянка решает искупаться в декабрьском море в шторм. На ней были кеды, джинсы и бюстгальтер. Женщина заходит в воду, и ее накрывает мощной волной. Женщину закручивает в поток воды и выбрасывает обратно на берег. Туристку, как отмечается, вытащили из воды случайные прохожие.