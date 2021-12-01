Российские мужчины назвали любимые виды отдыха

Сервис бронирования жилья Tvil.ru провел опрос среди россиян по поводу лучшего варианта мужского отдыха. Результаты опубликованы на сайте компании.

Самым любимым времяпрепровождением российских мужчин в отпуске оказались рыбалка и охота. За этот вариант отдыха проголосовали 39 процентов респондентов. 25 процентов опрошенных рассказали, что любят ходить в походы.

За санатории выступили 22 процента россиян. Восемь процентов мужчин предпочитают отдых на карельских озерах, а шесть процентов — покорение камчатских вулканов.