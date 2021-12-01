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20 минут назад

Российские мужчины назвали любимые виды отдыха

Сервис бронирования жилья Tvil.ru провел опрос среди россиян по поводу лучшего варианта мужского отдыха. Результаты опубликованы на сайте компании.

Российские мужчины назвали любимые виды отдыха
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Самым любимым времяпрепровождением российских мужчин в отпуске оказались рыбалка и охота. За этот вариант отдыха проголосовали 39 процентов респондентов. 25 процентов опрошенных рассказали, что любят ходить в походы.

За санатории выступили 22 процента россиян. Восемь процентов мужчин предпочитают отдых на карельских озерах, а шесть процентов — покорение камчатских вулканов.

Ранее стало известно, куда россияне поедут на Новый год. Самым популярным направлением стал Египет. Страна занимает 50% от всех проданных путевок. Средняя стоимость поездки на египетский курорт составляет 80 тысяч рублей. На втором месте оказалась Турция. Стоимость поездки на Новый год составила 21,1 тысячи рублей за неделю пребывания на курорте.

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