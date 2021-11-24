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Стало известно, куда россияне поедут на Новый год

Мария Каткова
2 часа назад

Самым популярным направлением у россиян на Новый год стал Египет. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на генерального директора сети турагентств "Розовый слон" Алексана Мкртчяна.

Стало известно, куда россияне поедут на Новый год
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Он отметил, что Египет занимает 50% от всех проданных путевок, а средняя стоимость поездки составляет 80 тысяч рублей. На втором месте Турция. Стоимость за недельную поездку на новогодние праздники составила 21,1 тысячи рублей. Пятизвездочный отель с питанием "Все включено" обойдется дороже — в 69 тысяч рублей.

На третьем месте оказались ОАЭ. Неделя отдыха в Дубае обойдется в 86,2 тысяч рублей на двоих. В пятерку самых востребованных направлений также вошли Доминикана, Куба и Мальдивы.

Некоторые страны вновь начали закрывать свои границы от туристов. Одной из таких стала Австрия. Она закрыла абсолютно все границы для путешественников.

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