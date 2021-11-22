Австрия закрыла границы для всех туристов

С 22 ноября в Австрии введен общенациональный локдаун. В связи с этим страна в закрывает границы для всех иностранных туристов. Об этом сообщается на сайте Австрийского представительства по туризму.

Сообщается, что запрет на въезд иностранцев с целью туризма будет действовать минимум до 3 декабря. После этого власти собираются провести оценку эпидемиологической обстановки. Если на тот момент улучшений не будет, то ограничения продлят до 10 декабря.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), европейская страна изменила также правила въезда для иностранных туристов. Теперь россиянам для посещения Австрии потребуется предоставить серологический тест на антитела.