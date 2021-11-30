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1 час назад

В России вводят обязательный карантин для некоторых туристов

Роспотребнадзор вводит обязательный карантин для туристов, пребывающих в Россию из стран, где выявлен новый омикрон-штамм коронавируса, но с которыми все еще не открыто авиасообщение.

В РФ вводят обязательный карантин для некоторых туристов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В частности, главный санитарный врач России Анна Попова рассказала о том, что те туристы, которые возвращаются из ряда африканских стран, где обнаружен омикрон-штамм коронавируса, будут вынуждены проходить обязательный двухнедельный карантин.

«Мы вынуждены требовать соблюдения 14-дневного карантина по возвращении. По оперативным данным, речь идет о нескольких сотнях наших граждан», — объяснила Попова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве России.

Пребывающих в Россию усиленно тестируют:

"В аэропортах России организовано тестирование граждан, которые прибывают из рисковых стран, прежде всего из ЮАР, а также сопредельных африканских государств, из Китайской Народной Республики, Великобритании, ряда других стран, которые сегодня уже объявили об обнаружении штамма", — заявила Попова.

Ранее мы писали о том, что страны экстренно закрывают авиасообщение с ЮАР.

Напомним, по данным предварительных исследований, штамм коронавируса B.1.1.529 обладает повышенной степенью мутации. Эксперты также считают, что он может быть более устойчивым к вакцинам. Первые случаи болезни были выявлены в ЮАР, а первой страной ЕС, в которой выявили штамм, стала Бельгия.

Новости путешествий,Анна Попова,Роспотребнадзор,Правительство РФ,ЕС,
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