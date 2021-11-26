Новый штамм из Африки: страны прекращают авиасообщение

На фоне обнаружения нового штамма коронавируса власти ряда стран приняли решение о прекращении авиасообщения с государствами юга Африки, включая ЮАР, Ботсвану, Лесото и Намибию. "Рамблер" расскажет, что известно новом штамме.

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По данным предварительных исследований, штамм коронавируса B.1.1.529 обладает повышенной степенью мутации. Эксперты также считают, что он может быть более устойчивым к вакцинам. Первые случаи болезни были выявлены в ЮАР, а первой страной ЕС, в которой выявили штамм, стала Бельгия.

Однако врачи и специалисты ЮАР не обнаружили, что новый штамм коронавируса B.1.1.529 вызывает какие-либо серьезные формы заболевания COVID-19. Несмотря на это ряд стран все же приняли решение прекратить авиасообщение с югом Африки.

Так, с 28 ноября Россия на неопределенный срок ограничит въезд граждан из ряда африканских стран из-за нового штамм коронавируса. Ограничения также коснулись жителей Гонконга, Мозамбика, Эсватини, Танзании, Зимбабве, Мадагаскара и иностранцев, которые находились на территории этих стран в течение последних 10 дней.

Несколько европейских стран также уже ограничили авиасообщение с ЮАР. Среди них Германия, Великобритания, Италия, Нидерланды, Франция, Австрия и Чехия.

Согласно сообщению британского правительства, вводятся ограничения на поездки в Южно-Африканскую Республику (ЮАР), Ботсвану, Лесото, Эсватини (Cвазиленд), Зимбабве и Намибию с полудня 26 ноября. Они продлятся до 4:00 по лондонскому времени (07:00 мск) 28 ноября.

Израиль также внес все вышеперечисленные государства, а также Мозамбик в "красный" список стран с наибольшим риском заражения COVID-19.