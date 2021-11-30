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31 минуту назад

В Шереметьево образовались огромные очереди из-за нового штамма

В московском аэропорту Шереметьево образовалась огромная очередь путешественников. Виной всему тестирование на новый штамм коронавируса. Людям приходится ждать своей очереди по несколько часов. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Москва 24».

В Шереметьево образовались огромные очереди из-за нового штамма
Фото: Telegram-канал «Москва 24»Telegram-канал «Москва 24»

На сделанных одним из очевидцев снимков показаны гигантские очереди из прилетевших из Лондона туристов. Отмечается, что люди, прибывающие из Великобритании, должны пройти исследование на COVID-19 из-за выявления в королевстве первых случаев заражения омикрон-штаммом.

Читайте также о том, что россиян предупредили о возможных проблемах в аэропорту Хургады.

Новости путешествий,Аэропорт Шереметьево,
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