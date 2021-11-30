В Шереметьево образовались огромные очереди из-за нового штамма

В московском аэропорту Шереметьево образовалась огромная очередь путешественников. Виной всему тестирование на новый штамм коронавируса. Людям приходится ждать своей очереди по несколько часов. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Москва 24».

Фото: Telegram-канал «Москва 24» Telegram-канал «Москва 24»

На сделанных одним из очевидцев снимков показаны гигантские очереди из прилетевших из Лондона туристов. Отмечается, что люди, прибывающие из Великобритании, должны пройти исследование на COVID-19 из-за выявления в королевстве первых случаев заражения омикрон-штаммом.