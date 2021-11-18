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Россиян предупредили о возможных проблемах в аэропорту Хургады

Стелла Шмель
36 минут назад

Россиян призвали быть внимательными. Как сообщили представители компании Anex Tour, с 20 ноября в аэропорту Хургады изменится система оплаты ПЦР-тестов на COVID-19. Информация об этом появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Россиян предупредили о возможных проблемах в аэропорту Хургады
Фото: РИА НовостиРИА Новости

У тех, кто прилетел на курорт, будут принимать исключительно классические карты международной платежной системы VISA. При этом карты VISA Electron, Mastercard, AmEx и «Мир» для оплаты не подойдут.

Наличными же расплатиться на текст нельзя.

При этом отмечается, что в аэропорту Шарм-эш-Шейха правила не меняются: можно заплатить как долларами США, так и местной валютой.

Также туристов предупреждают о том, что по техническим причинам продолжительность процедуры может занять несколько часов. Путешественников просят быть готовыми к этому.

Ранее стало известно, что Египет занимает первое место среди зарубежных направлений по объему продаж на ближайшие даты.

Новости путешествий,Visa,Аэропорт Шарм-эш-Шейх,Ассоциация туроператоров России,
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