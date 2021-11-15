После запуска чартеров туры в Египет подешевели до 50%

"Благодаря появлению чартеров с 9 ноября стоимость туров на направлении на низкие и ближайшие даты снизилась на 30-40%. По оценкам туроператоров, на некоторые даты туры в Египет сейчас стоят на 50% дешевле, чем в сентябре этого года", - сказала Ломидзе.