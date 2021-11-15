После запуска чартеров туры в Египет подешевели до 50%

По данным АТОР, Египет занимает первое место среди зарубежных направлений по объему продаж на ближайшие даты.
"Благодаря появлению чартеров с 9 ноября стоимость туров на направлении на низкие и ближайшие даты снизилась на 30-40%. По оценкам туроператоров, на некоторые даты туры в Египет сейчас стоят на 50% дешевле, чем в сентябре этого года", - сказала Ломидзе.
Россия возобновила чартерное авиасообщение с египетскими курортами Хургадой и Шарм-эш-Шейхом 9 ноября. Сейчас страна лидирует среди зарубежных направлений по объему продаж на ближайшие даты и декабрь. Далее идет Турция, Доминикана, Куба и ОАЭ.
Главная проблема этого направления на зимний сезон — дефицит мест размещения, число которых не соответствует объемам заявленной перевозки.
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