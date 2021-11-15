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После запуска чартеров туры в Египет подешевели до 50%

Даша Краснова
1 час назад

По данным АТОР, Египет занимает первое место среди зарубежных направлений по объему продаж на ближайшие даты.

После запуска чартеров туры в Египет подешевели до 50%
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Благодаря появлению чартеров с 9 ноября стоимость туров на направлении на низкие и ближайшие даты снизилась на 30-40%. По оценкам туроператоров, на некоторые даты туры в Египет сейчас стоят на 50% дешевле, чем в сентябре этого года", - сказала Ломидзе.

Россия возобновила чартерное авиасообщение с египетскими курортами Хургадой и Шарм-эш-Шейхом 9 ноября. Сейчас страна лидирует среди зарубежных направлений по объему продаж на ближайшие даты и декабрь. Далее идет Турция, Доминикана, Куба и ОАЭ.

Главная проблема этого направления на зимний сезон — дефицит мест размещения, число которых не соответствует объемам заявленной перевозки.

До этого мы сообщали про случаи нападения скорпионов на людей в Египте.

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