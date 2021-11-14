В Египте за сутки скорпионы покусали более 500 человек

В Египте в провинции Асуан за прошедшие сутки пострадали более 500 человек из-за укусов скорпионов. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Халед Абд аль-Гаффа. Его приводит РИА Новости.

«503 гражданина в Асуане получили противоядие от укусов скорпионов... погибших от укусов нет»,

— сообщили в Минздраве, добавив, что причиной этому послужило повреждение норм из-за ливня, поэтому членистоногие оказались вблизи жилых домов.

Министр Халед Абд аль-Гафф подчеркнул, что во всех больницах африканской страны достаточно запаса противоядий от укуса скорпионов. В провинции Асуан на складе хранится 3350 доз.