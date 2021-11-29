В Сочи объявили экстренное предупреждение

«Если вы находитесь на улице, остерегайтесь порванных электрических проводов, высоких строений и деревьев, мачт, рекламных щитов, заборов. Для защиты от летящих обломков и осколков стекла используйте листы фанеры, картонные и пластмассовые ящики, другие подручные средства», — предупредило туристов и местных жителей ведомство.