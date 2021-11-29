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В Сочи объявили экстренное предупреждение

Анна Шутова
1 час назад

Экстренное предупреждение объявили в Сочи с 30 ноября по 2 декабря. Синоптики прогнозируют сильные ливни, грозы и подъем уровня воды в реках. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В Сочи объявили экстренное предупреждение
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Согласно данным Специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей, 30 ноября, 1 декабря, ночью и утром 2 декабря на участке Магри — Веселое возможно формирования смерчей.

«Если вы находитесь на улице, остерегайтесь порванных электрических проводов, высоких строений и деревьев, мачт, рекламных щитов, заборов. Для защиты от летящих обломков и осколков стекла используйте листы фанеры, картонные и пластмассовые ящики, другие подручные средства», — предупредило туристов и местных жителей ведомство.

Тем временем Стамбул накрыл разрушительный ураган. Из-за сильного ветра погибли два человека. На них обрушилась крыша.

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