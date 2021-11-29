Разрушительный ураган накрыл Стамбул

В Стамбуле из-за сильного ветра погибли два человека. На них обрушилась крыша, сообщает телеканал NTV.

Из-за урагана шесть самолетов авиакомпании Turkish Airlines не смогли приземлиться в Стамбуле. Лайнеры были направлены на посадку в Анкару и Измир.

Как рассказали РИА Новости в управлении береговой охраны Турции, из-за сильного ветра приостановлено движение судов по проливу Босфор.

"Пролив перекрыт в обе стороны", — сообщил собеседник агентства.