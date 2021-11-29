Разрушительный ураган накрыл Стамбул

В Стамбуле из-за сильного ветра погибли два человека. На них обрушилась крыша, сообщает телеканал NTV.
Из-за урагана шесть самолетов авиакомпании Turkish Airlines не смогли приземлиться в Стамбуле. Лайнеры были направлены на посадку в Анкару и Измир.
Как рассказали РИА Новости в управлении береговой охраны Турции, из-за сильного ветра приостановлено движение судов по проливу Босфор.
"Пролив перекрыт в обе стороны", — сообщил собеседник агентства.
Местные жители засняли происходящее в городе на видео. В одном из роликов перед прохожими под натиском ветра падает конструкция в виде башни с часами.