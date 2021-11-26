Россиянам намекнули о повышении цен на отдых в Турции

Эксперты туристической отрасли предупредили российских путешественников о повышении стоимости отдыха в Турции в 2022 году. Об этом сообщает Momenty.org.

Падение курса турецкой лиры и повышенный спрос иностранных туристов на путешествия в республику могут привести к тому, что в следующем году цены на курортах страны могут вырасти до 60 процентов.

«Доступные цены на отели Турции, которые в предыдущие годы сохранялись до июня, могут дойти до уровня цен высокого сезона к концу марта», — предупредил президент Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) Фируз Баглыкая.

Поэтому агенты советуют выкупать места в гостиницах заранее, поскольку в сезон стоимость отдыха может быть «очень высокой».

«На данный момент цены предварительного бронирования определены по октябрьским курсам. Из-за нестабильности валютных курсов прогнозы и бюджеты сложно предсказать, но стоимость мест в отелях в иностранной валюте растет, и рост цен продолжится», — отметил член правления TÜRSAB Хамит Кук.