Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+7° в 
USD 75.59EUR 84.95
Войти в почту

Россиянам намекнули о повышении цен на отдых в Турции

Даша Краснова
1 час назад

Эксперты туристической отрасли предупредили российских путешественников о повышении стоимости отдыха в Турции в 2022 году. Об этом сообщает Momenty.org.

Россиянам намекнули о повышении цен на отдых в Турции
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Падение курса турецкой лиры и повышенный спрос иностранных туристов на путешествия в республику могут привести к тому, что в следующем году цены на курортах страны могут вырасти до 60 процентов.

«Доступные цены на отели Турции, которые в предыдущие годы сохранялись до июня, могут дойти до уровня цен высокого сезона к концу марта», — предупредил президент Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) Фируз Баглыкая.

Поэтому агенты советуют выкупать места в гостиницах заранее, поскольку в сезон стоимость отдыха может быть «очень высокой».

«На данный момент цены предварительного бронирования определены по октябрьским курсам. Из-за нестабильности валютных курсов прогнозы и бюджеты сложно предсказать, но стоимость мест в отелях в иностранной валюте растет, и рост цен продолжится», — отметил член правления TÜRSAB Хамит Кук.

До этого мы рассказывали, сколько чаевых нужно оставлять в Турции.

Новости путешествий,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители