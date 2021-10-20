Сколько чаевых принято оставлять в Турции

Чаевые в Турции не считаются обязательными, но приветствуются. Рассказываем, сколько и как давать на чай в общепите, отелях и такси.

Включены ли чаевые в стоимость

В отличие от европейских стран, в Турции чаевые не включены в окончательный чек или стоимость услуги. Давать или не давать на чай — абсолютно добровольное решение.

Кому принято давать на чай

Носильщики в аэропорту

Водители такси

Швейцар и горничные

Официанты и бармены

Работники хамама

Гиды

Чаевые в Турции — это благодарность за хорошо сделанную работу или дополнительные усилия. Например, нормально «наградить» таксиста, который нес чемоданы от аэропорта до машины, или официанта, который освободил столик вне очереди. Если же таксист завез вас не туда, а официант перепутал заказы, давать на чай ничего не надо.

Сколько давать на чай

5 турецких лир = 38 рублей (на октябрь 2021 года)

Общепит. В ресторанах, кафе и барах нормально оставить 5-10% от итогового чека. Купюру кладут в «книжечку» с чеком и отдают непосредственно официанту.

Отели и аэропорт. Швейцара, который помог отнести тяжелые сумки, принято благодарить банкнотой в 5, 10 или 20 лир. Для горничной купюру в 5-10 лир можно оставить на тумбочке. Носильщику дают монету в 5 лир.

Хамам. От 15 до 25% от итоговой суммы.

Такси. Обычно пассажиры не дают дополнительные деньги, а округляют сумму поездки.

Экскурсии. В конце поездки туристы по желанию скидываются на чаевые для водителя автобуса и гида: 5-10 и 20-30 лир соответственно.

Наличные или карта

Скорее наличные. Дополнительные чаевые с карты списывают разве что в модных местах Стамбула или современных отелях. В остальных по старинке принимают деньги: их легче разделить, а вам — поблагодарить конкретного человека.