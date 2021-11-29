Вирус снова в деле: как закрывается Европа

Пандемия коронавируса, кажется, не спешит заканчиваться. Весь мир постепенно реагирует на новости о мутировавшем штамме, который получил большое распространение в ЮАР. При этом в некоторых государствах, несмотря на вакцинацию, не прекращается распространение болезни.

Страны Евросоюза применяют разные меры. В некоторых странах вводится режим чрезвычайного положения, где-то вводятся локдауны, а в других государствах, наоборот, открываются рождественские ярмарки. Смотрите видео, чтобы узнать, что будет с Европой в ближайшее время.