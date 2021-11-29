Россиянам предложили эвакуацию из Африки за миллион

Туристы из России застряли в ЮАР из-за закрытия границ на фоне обнаружения нового штамма COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

Путешественникам предложили эвакуацию из страны на частном самолете. Стоимость перелета — 15 тысяч евро (1,2 миллиона рублей). При этом, как сообщили в Генконсульстве России в Кейптауне, количество мест на борту ограничено — максимум 15 человек.

«Ориентировочно в среду 1 декабря из Кейптауна в Москву с двумя дозаправками в Уганде и Египте полетит Boeing 737-500. Общее время полета — 15-16 часов. Полет платный».

В стоимость перелета включена ручная кладь и багаж, вес которого не превышает 21 килограмма.

Как рассказал представитель организаторов полета, чартер заказала крупная российская компания, работающая в области фитнеса и спортивного туризма. До сообщения о приостановке авиасообщения она привезла клиентов в спортивные лагеря на юге Африки и заказала лайнер для их вывоза.