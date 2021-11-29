Туристы застряли в ЮАР из-за мутировавшего вируса

После новостей о быстром распространении нового опасного штамма коронавируса в ЮАР страны начали закрывать авиасообщение с республикой. Конечно, не обошлось без хаоса. О том, что происходит сейчас в стране — в материале "Рамблера".

Несколько европейских стран уже ограничили авиасообщение с ЮАР. Среди них Германия, Великобритания, Италия, Нидерланды, Франция, Австрия и Чехия.

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Согласно сообщению британского правительства, вводятся ограничения на поездки в Южно-Африканскую Республику (ЮАР), Ботсвану, Лесото, Эсватини (Cвазиленд), Зимбабве и Намибию с полудня 26 ноября. Они продлятся до 4:00 по лондонскому времени (07:00 мск) 28 ноября.

Израиль также внес все вышеперечисленные государства, а также Мозамбик в "красный" список стран с наибольшим риском заражения COVID-19.

Россия же с 28 ноября на неопределенный срок ограничит въезд граждан из ряда африканских стран из-за нового штамм коронавируса. Ограничения также коснулись жителей Гонконга, Мозамбика, Эсватини, Танзании, Зимбабве, Мадагаскара и иностранцев, которые находились на территории этих стран в течение последних 10 дней.

Что творится в ЮАР

СМИ сообщают, что поcле закрытия авиасообщения с ЮАР, сотни туристов застряли в африканской стране.

"Многочисленные и неожиданные отмены рейсов рядом авиакомпаний создали для нас значительные трудности.

В середине дня один из крупнейших перевозчиков в небе ЮАР Qatar Airways приостановил все полеты. В результате тысячи туристов и отдыхающих оказались в сложном положении, так как их рейсы отменены", — цитирует ТАСС сотрудника аэропорта Йоханнесбурга.

Граждане разных государств не могут покинуть республику:

"Мы здесь застряли, потому что рейс в Цюрих отменили. Пускали только жителей Швейцарии. Вариантов вообще немного, потому что все здесь хотят улететь, бронируют билеты, все хотят в Европу и куда угодно", — рассказывает турист из Бельгии.

При этом посольства, аккредитованные в ЮАР, все еще не дали рекомендаций для иностранцев, оставшихся в республике.

"Ситуация еще очень неопределенная с омикрон-штаммом коронавируса. Идут исследования, штамм обладает повышенной активностью, однако мы пока еще не знаем, будет ли он более опасным, нежели предыдущий дельта-штамм", — рассказала ТАСС сотрудник крупнейшей в ЮАР страховой компании в области медицины "Дискавери" Лиз Крони.

Российские туристы, которые должны были улететь 27 ноября рейсом Qatar Airways, также остались в стране из-за отмены рейсов. Путешественники решили попробовать вылететь из Кейптауна в Аддис-Абебу, а уже оттуда в Москву.

Тем временем, посольство России призывает соотечественников быть готовыми покинуть ЮАР.