В Израиле упростили правила въезда для туристов

Власти Израиля упростили правила въезда туристов в страну. Теперь путешественники смогут сделать тест на антитела за 24 часа до вылета вместо ПЦР-теста, который ранее нужно было сдать за 72 часа до вылета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на республиканскую правительственную комиссию по борьбе с COVID-19.

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«Комиссия министров по борьбе с коронавирусом утвердила в ходе телефонного голосования рекомендацию специалистов министерства здравоохранения обновить правила въезда в Израиль из-за границы», — говорится в сообщении.

Также известен важный нюанс: исследование на антитела должно быть проведено перед вылетом в Израиль в сертифицированной лаборатории.

После приезда на территорию Израиля пушетественники будут должны сдать ПЦР-тест в аэропорту Бен-Гурион.