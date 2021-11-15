Израиль открыл границы для туристов с вакциной «Спутник V»

С понедельника, 15 ноября, Израиль открывает границы для иностранных туристов, привитых российский вакциной против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает РИА Новости.

При этом въехать в страну путешественники смогут при условии, что они привиты и не посещали за последние 14 дней страны из «красного списка» по COVID-19.

Также привитые «Спутником V» туристы должны будут находиться на карантине до получения результатов серологического теста.