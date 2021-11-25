Евросоюз изменит правила пересечения своих границ

На фоне пандемии коронавируса в ЕС планируют изменить правила пересечения своих границ. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес, пишет La Razon.

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Как рассказала комиссар, новые правила вступят в силу в ближайшие дни. При этом пока не известно, какие именно изменения запланированы.

"Зима будет очень тяжелой. В декабре и январе будет большая нагрузка на больницы",

- заявила она.

Экперт отметила, что в странах, где вакцинировано менее 80 процентов человек, придется ужесточать ограничения для борьбы с распространением COVID-19.

Кириакидес также напомнила о необходимости вакцинации против коронавирусной инфекции.