Как россияне легально попадают в Европу в пандемию

Чтобы легально путешествовать по Европе в пандемию, многие россияне едут в страны ЕС за бустерной дозой признанной там вакцины. Как получить европейский сертификат о вакцинации — в материале "Рамблера".

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5 ноября в Минздраве Италии заявили, что привитые непризнанными Европейским агентством лекарственных средств (EMA) вакцинами (в том числе "Спутником V") могут получить бустерную дозу препарата, начиная с 28-го дня и не позже, чем через шесть месяцев после завершения цикла вакцинации.

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Что такое бустерная доза вакцины

Бустерная прививка — это третья доза вакцины, которая делается поверх двухкомпонентной. Ее ставят для того, чтобы дополнительно защитить организм, когда количество антител против вируса снизилось.

Что дает бустер

После получения бустерной дозы признанной в ЕС вакцины (например, Pfizer, Moderna) выдается европейский сертификат о вакцинации — European Union Digital COVID Certificate. Он позволяет свободно въезжать в страны Евросоюза и перемещаться между ними. Однако попасть с одной дозой вакцины в США, Канады или Великобританию не получится.

Как получить европейский сертификат

Некоторые страны Европы разрешают бесплатно привиться иностранцам. Как пишет издание Perito Burrito, общих правил для всех членов на данный момент ЕС нет, поэтому решение о вакцинации иностранных граждан принимают национальные правительства.

Для того, чтобы поставить бустерную прививку, необходимо приехать в европейскую страну, куда можно со "Спутником", и прийти в пункт вакцинации с паспортом и сертификатом. Нужно доказать, что вы либо переболели (тест на антитела), либо ранее были привиты двухкомпонентной вакциной.

Один из самых удобных вариантов — поехать в открытую для россиян Хорватию. Бывший глава "Яндекс.Лавки" Илья Красильщик в своем Instagram-аккаунте рассказал о процессе вакцинации:

"Это законно и бесплатно. Хорватия официально прививает иностранцев. Долететь можно по Спутнику (Хорватия его признает) или пцр-тесту. Можно лететь с пересадкой в Евросоюзе (мы летели через Амстердам)".

По его словам, привиться бустерной дозой можно в крупных городах. Основной прививочный пункт в Загребе находится в девятом павильоне Загребской ярмарки.

"Как устроена вакцинация? Вероятно, день на день не приходится. Но базово так: есть четыре очереди. Первые три — для местных (на первую дозу, вторую и третью). Четвертая для иностранцев. Почти все иностранцы русские, и три остальные очереди называют четвертую русской. Мы пришли за полчаса до открытия и все сделали примерно за полтора-два часа".