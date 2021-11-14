Как россияне легально попадают в Европу в пандемию

Чтобы легально путешествовать по Европе в пандемию, многие россияне едут в страны ЕС за бустерной дозой признанной там вакцины. Как получить европейский сертификат о вакцинации — в материале "Рамблера".
5 ноября в Минздраве Италии заявили, что привитые непризнанными Европейским агентством лекарственных средств (EMA) вакцинами (в том числе "Спутником V") могут получить бустерную дозу препарата, начиная с 28-го дня и не позже, чем через шесть месяцев после завершения цикла вакцинации.
Бустерная прививка — это третья доза вакцины, которая делается поверх двухкомпонентной. Ее ставят для того, чтобы дополнительно защитить организм, когда количество антител против вируса снизилось.
После получения бустерной дозы признанной в ЕС вакцины (например, Pfizer, Moderna) выдается европейский сертификат о вакцинации — European Union Digital COVID Certificate. Он позволяет свободно въезжать в страны Евросоюза и перемещаться между ними. Однако попасть с одной дозой вакцины в США, Канады или Великобританию не получится.
Некоторые страны Европы разрешают бесплатно привиться иностранцам. Как пишет издание Perito Burrito, общих правил для всех членов на данный момент ЕС нет, поэтому решение о вакцинации иностранных граждан принимают национальные правительства.
Для того, чтобы поставить бустерную прививку, необходимо приехать в европейскую страну, куда можно со "Спутником", и прийти в пункт вакцинации с паспортом и сертификатом. Нужно доказать, что вы либо переболели (тест на антитела), либо ранее были привиты двухкомпонентной вакциной.
Один из самых удобных вариантов — поехать в открытую для россиян Хорватию. Бывший глава "Яндекс.Лавки" Илья Красильщик в своем Instagram-аккаунте рассказал о процессе вакцинации:
"Это законно и бесплатно. Хорватия официально прививает иностранцев. Долететь можно по Спутнику (Хорватия его признает) или пцр-тесту. Можно лететь с пересадкой в Евросоюзе (мы летели через Амстердам)".
По его словам, привиться бустерной дозой можно в крупных городах. Основной прививочный пункт в Загребе находится в девятом павильоне Загребской ярмарки.
"Как устроена вакцинация? Вероятно, день на день не приходится. Но базово так: есть четыре очереди. Первые три — для местных (на первую дозу, вторую и третью). Четвертая для иностранцев. Почти все иностранцы русские, и три остальные очереди называют четвертую русской. Мы пришли за полчаса до открытия и все сделали примерно за полтора-два часа".
Европейский сертификат выдают не сразу после вакцинации, а позднее высылают на указанную почту.