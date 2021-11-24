Россияне подрались на борту самолета из-за места

Пассажиры самолета, летевшего из Москвы в Абакан, не поделили место на борту и подрались. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел 24 ноября. Причиной конфликта стало место в салоне самолета. Один из пассажиров оскорбил и толкнул женщину другого, из-за чего тот ударил его по лицу. Мужчин разняли члены экипажа и один из очевидцев произошедшего.

После приземления самолета пассажиров задержала и доставила в дежурную часть Абаканского линейного отдела МВД России транспортная полиция.

Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. В отношении мужчин 28 и 37 лет были составлены протоколы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).