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Россияне подрались на борту самолета из-за места

Мира Маркина
1 час назад

Пассажиры самолета, летевшего из Москвы в Абакан, не поделили место на борту и подрались. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Россияне подрались на борту самолета из-за места
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Инцидент произошел 24 ноября. Причиной конфликта стало место в салоне самолета. Один из пассажиров оскорбил и толкнул женщину другого, из-за чего тот ударил его по лицу. Мужчин разняли члены экипажа и один из очевидцев произошедшего.

После приземления самолета пассажиров задержала и доставила в дежурную часть Абаканского линейного отдела МВД России транспортная полиция.

Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. В отношении мужчин 28 и 37 лет были составлены протоколы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).

Ранее драка произошла между пассажиркой и стюардессой. Женщина ударила американскую бортпроводницу по голове и была арестована.

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