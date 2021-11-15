Пассажирка ударила стюардессу кулаком по голове

В США пассажирка набросилась на стюардессу с кулаками и была арестована. Об этом сообщает U.S. News.

Инцидент произошел 13 ноября во время рейса авиакомпании Southwest Airlines. Самолет летел из Далласа в Нью-Йорк.

32-летняя девушка Ариэль Джин Джексон (Arielle Jean Jackson) сидела в задней части лайнера. По неизвестной причине она поругалась со стюардессой. После приземления, когда пассажирка покидала воздушное судно, она вступила в словесную перепалку с другой бортпроводницей. В результате американка ударила сотрудницу авиакомпании кулаком по голове.

Девушку задержала и арестовала полиция. Ей выдвинули обвинение в нападении на члена экипажа при отягчающих обстоятельствах.

Стюардессу госпитализировали и выписали из больнице на следующий день после осмотра.