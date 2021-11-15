Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+10° в 
USD 72.27EUR 82.77
Войти в почту

Пассажирка ударила стюардессу кулаком и попала в полицию

Мира Маркина
51 минуту назад

В США пассажирка набросилась на стюардессу с кулаками и была арестована. Об этом сообщает U.S. News.

Пассажирка ударила стюардессу кулаком по голове
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Инцидент произошел 13 ноября во время рейса авиакомпании Southwest Airlines. Самолет летел из Далласа в Нью-Йорк.

32-летняя девушка Ариэль Джин Джексон (Arielle Jean Jackson) сидела в задней части лайнера. По неизвестной причине она поругалась со стюардессой. После приземления, когда пассажирка покидала воздушное судно, она вступила в словесную перепалку с другой бортпроводницей. В результате американка ударила сотрудницу авиакомпании кулаком по голове.

Девушку задержала и арестовала полиция. Ей выдвинули обвинение в нападении на члена экипажа при отягчающих обстоятельствах.

Стюардессу госпитализировали и выписали из больнице на следующий день после осмотра.

Ранее пассажирка отобрала микрофон у стюардесс и устроила шоу. Женщина начала рассуждать о пандемии во время полета.

Новости путешествий,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители