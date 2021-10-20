Пассажирка отобрала микрофон у стюардесс и устроила шоу

Пассажирка самолета забрала у стюардесс микрофон и начала рассуждать о пандемии во время полета. Люди из самолета сняли ее на видео и оно стало вирусным. Один из пассажиров опубликовал кадры в TikTok.

На видео женщина с микрофоном стоит между рядами в самолете и рассуждает о пандемии. Стюардессы попытались поговорить с ней, но она отказывалась отдавать микрофон. Прекратить выступление она согласилась только после того, как ей пригрозили пластиковыми наручниками.

"Пандемия началась из-за интернета. Все это происходит, потому что вы уставились в свои глупые гаджеты и вы больше не знаете, что происходит в реальности", — заявила она.

Видео заканчивается тем, что выступавшую женщину уводят в хвост самолета. В руках она держит переноску с собакой. "Моя собака умнее, чем любой из вас", — сказала она напоследок.

Автор ролика написала, что специально купила Wi-Fi в полете, чтобы выложить это видео. В итоге оно стало вирусным и набрало более девяти миллионов просмотров и 234 тысяч лайков.