Раскрыт способ получить в самолете дополнительное кресло

Блогер Челси Дикенсон из Великобритании рассказала, как можно бесплатно получить дополнительное кресло в самолете. Этому она посвятила пост в своем Instagram-аккаунте.

Этот способ будет актуален для тех, кто летает парами. Блогер советует во время онлайн-регистрации выбрать два места на 13 ряду: одно в проходе, а другое - рядом с окном, при этом оставив место посередине не занятым.

Как считает Челси Дикенсон, в теории мало кто захочет сидеть между двумя незнакомыми люди.

Но остается вопрос, почему именно 13 ряд? Блогер считает, что суеверия и следование приметам до сих пор сильно во многих людях. Поэтому вероятность того, что кто-то захочет сидеть на 13 ряду, еще ниже.

"Наличие целого ряда для двоих — это просто дополнительный комфорт. Это точно такое же пространство, которое вы получаете, если летите в бизнес-классе. Считайте это способом получить максимум за свои деньги",

— подытожила блогер.