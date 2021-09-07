Существует много важных и интересных советов о том, как сделать свой перелет комфортнее. Однако ни один эксперт не сравнится с человеком, который работал в авиационной отрасли и знает все процессы изнутри. Амбассадорами и лицами авиакомпаний чаще всего делают стюардесс, так как они приятнее с точки зрения маркетинга для пассажиров. Именно бортпроводницы знают, как пересесть из эконома в бизнес-класс, как заказать вкусную еду на борт и заполучить расположение членов экипажа.

Фото: @claudy.fly @claudy.fly

Наибольшую популярность стюардессы набирают в социальных сетях. Они делятся тематическими видео и постами, где рассказывают о своей профессии изнутри. То, что недоступно глазу пассажира, больше всего привлекает людей. "Рамблер" собрал самые эффективные лайфхаки от стюардесс, которыми они делились на своих страничках в социальных сетях.

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Как быстрее пройти регистрацию и досмотр

@claudy.fly

Российская стюардесса Клавдия рассказывает о своей жизни в Instagram и делится лайфхаками для пассажиров. Так, она раскрыла целый комплекс вещей, которые помогут быстрее пройти регистрацию и досмотр в аэропорте.

Во-первых, девушка посоветовала проходить электронную регистрацию. Пассажир сможет выбрать себе место и сэкономит время, если у него нет с собой багажа. Если чемодан все-таки надо сдать, то можно не стоять в очереди, а обратиться на стойку регистрации пассажиров бизнес-класса. Если там нет очереди, то ваш багаж заберут, ведь на этих стойках занимаются также пассажирами эконом-класса.

На досмотре вещей обратите внимание на рамки, которые расположены слева. По словам Клавдии, очереди там всегда меньше, так как большинство людей — правши, и они инстинктивно кладут вещи справа от себя.

Как пересесть в бизнес-класс

@cierra_mistt

Такие прецеденты имеют свойство совершаться случайно. Как правило, при овербукинге пассажира могут пересадить в бизнес-класс, если он приходит на регистрацию в ичлсе последних. Однако это происходит редко и такие случаи — большая удача для пассажира.

Стюардесса Сьерра Мистт ведет TikTok, где рассказывает о путешествиях и о работе стюардессы. В одном из видео девушка поделилась лайхфаком о том, как пересесть в бизнес-класс, если вы сидите в экономе.

По словам Мистт, нужно вежливо общаться с бортпроводниками. Можно также принести им кофе или шоколад в качестве подарка, за это человека могут пересадить в бизнес-класс.

Она отметила, что большую роль играет количество занятых мест. Так, например, если самолет оказывается полупустой, то пассажира просят пересесть вперед для баланса борта. При этом Мистт добавила, что этот лайфхак работает не всегда, потому что он распространяется не на все авиакомпании.

Что нельзя трогать

@katkamalani

Бывшая стюардесса Кэт Камалани ведет свой блог в TikTok. Помимо своей жизни, в коротких видео она раскрывает различные факты из жизни стюардессы, а также дает полезные советы пассажирам. В одном из видео она показала самые грязные места в самолете, к которым лучше не прикасаться. А если вы собираетесь до них дотронуться, то заранее продезинфицируйте их.

столик для еды

кармашек впередистоящего кресла

инструкция по безопасности

ремни безопасности По словам Камалани, самые грязные места и вещи это: