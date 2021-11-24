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Бортпроводникам в России разрешат применять спецсредства против дебоширов

Анна Шутова
1 час назад

Депутаты Госдумы проголосовали в третьем чтении за законопроект, позволяющий членам экипажа применять специальные средства для сдерживания дебоширов на борту самолета. Об этом сообщает ТАСС.

Бортпроводникам разрешат применять спецсредства против дебоширов
Фото: Кадр из передачи "Однажды в России"Кадр из передачи "Однажды в России"

Поправки будут внесены в Воздушный кодекс РФ. Согласно им, командир воздушного судна сможет отдать членам экипажа распоряжение "применять все необходимые меры, в том числе меры принуждения, в отношении лиц, которые своими действиями создают непосредственную угрозу безопасности полета воздушного судна либо угрозу жизни или здоровью других лиц и отказываются подчиняться распоряжениям командира воздушного судна".

О каких "спецсредствах" идет речь пока неизвестно. Их будет утверждать правительство. Закон вступит в силу через 180 дней после дня его официального опубликования.

Ранее стюардесса раскрыла три секрета комфортного перелета.

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