Бортпроводникам разрешат применять спецсредства против дебоширов

Депутаты Госдумы проголосовали в третьем чтении за законопроект, позволяющий членам экипажа применять специальные средства для сдерживания дебоширов на борту самолета. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Кадр из передачи "Однажды в России" Кадр из передачи "Однажды в России"

Поправки будут внесены в Воздушный кодекс РФ. Согласно им, командир воздушного судна сможет отдать членам экипажа распоряжение "применять все необходимые меры, в том числе меры принуждения, в отношении лиц, которые своими действиями создают непосредственную угрозу безопасности полета воздушного судна либо угрозу жизни или здоровью других лиц и отказываются подчиняться распоряжениям командира воздушного судна".