Бортпроводникам разрешат применять спецсредства против дебоширов

Депутаты Госдумы проголосовали в третьем чтении за законопроект, позволяющий членам экипажа применять специальные средства для сдерживания дебоширов на борту самолета. Об этом сообщает ТАСС.
Поправки будут внесены в Воздушный кодекс РФ. Согласно им, командир воздушного судна сможет отдать членам экипажа распоряжение "применять все необходимые меры, в том числе меры принуждения, в отношении лиц, которые своими действиями создают непосредственную угрозу безопасности полета воздушного судна либо угрозу жизни или здоровью других лиц и отказываются подчиняться распоряжениям командира воздушного судна".
О каких "спецсредствах" идет речь пока неизвестно. Их будет утверждать правительство. Закон вступит в силу через 180 дней после дня его официального опубликования.