Ливни и песчаные бури: стихия обрушилась на Египет

В Турции не так давно столкнулись с масштабными пожарами, а вот в Египте, ставшем снова популярным у россиян, было тихо, спокойно и жарко.

Но в ноябре природа решила обрушить на Египет сразу несколько стихий. Части страны вместе с Каиром затопили тропические дожди, а где-то начались песчаные бури и целый "парад" страшных молний. Смотрите видео с подробности о стихии, обрушившейся на Египет, где сейчас отдыхают тысячи россиян.