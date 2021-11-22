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Ливни и песчаные бури: стихия обрушилась на Египет

Диана Товсепова
3 часа назад

В Турции не так давно столкнулись с масштабными пожарами, а вот в Египте, ставшем снова популярным у россиян, было тихо, спокойно и жарко.

Но в ноябре природа решила обрушить на Египет сразу несколько стихий. Части страны вместе с Каиром затопили тропические дожди, а где-то начались песчаные бури и целый "парад" страшных молний. Смотрите видео с подробности о стихии, обрушившейся на Египет, где сейчас отдыхают тысячи россиян.

Ранее мы писали о том, что россияне жалуются на многочасовые очереди в египетских аэропортах.

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