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Россияне жалуются на многочасовые очереди в Египте

Диана Товсепова
1 час назад

Многие российские туристы жалуются на огромные очереди в аэропорту египетского города Шарм-эш-Шейх.

Россияне жалуются на многочасовые очереди в Египте
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Туристы рассказывают, что им приходится стоять в очередях на досмотр по шесть часов.

«Все неторопливо. Люди по шесть часов стоят в очереди. Им смешно. Один уронил ребенка маленького, офицер Египта дернул за ленту сильно, что ребенок ударился головой», — цитируют «Известия» одну из путешественниц.

Некоторые рассказывают, что почему-то только россияне стоят в очередях.

«Ни о каком коронавирусе, конечно, не слышали! Причем все иностранцы проходят по другим очередям, без задержек», — заявил один из них.

Ранее мы писали о том, что бесит российских туристов Египте. Туристы, действительно, рассказали о сложной процедуре досмотра в аэропорту на вылете из страны:

"Там залезли даже в памперс к младенцу. В духоте и толкучке людей тошнило, дети плакали, мужчины с женщинами ругались", — вспоминает турист.

Новости путешествий,газета "Известия",
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