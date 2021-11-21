Россияне жалуются на многочасовые очереди в Египте

Многие российские туристы жалуются на огромные очереди в аэропорту египетского города Шарм-эш-Шейх.
Туристы рассказывают, что им приходится стоять в очередях на досмотр по шесть часов.
«Все неторопливо. Люди по шесть часов стоят в очереди. Им смешно. Один уронил ребенка маленького, офицер Египта дернул за ленту сильно, что ребенок ударился головой», — цитируют «Известия» одну из путешественниц.
Некоторые рассказывают, что почему-то только россияне стоят в очередях.
«Ни о каком коронавирусе, конечно, не слышали! Причем все иностранцы проходят по другим очередям, без задержек», — заявил один из них.
Ранее мы писали о том, что бесит российских туристов Египте. Туристы, действительно, рассказали о сложной процедуре досмотра в аэропорту на вылете из страны:
"Там залезли даже в памперс к младенцу. В духоте и толкучке людей тошнило, дети плакали, мужчины с женщинами ругались", — вспоминает турист.