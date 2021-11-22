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Прямо в кабине пилота: фото стюардессы в мини поразило пользователей

Даша Краснова
48 минут назад

Бортпроводница выложила эротичный снимок из кабины пилотов. Это поразило пользователей сети. Фото появилось в Instagram-аккаунте @cabincrewonline, который освещает жизнь и досуг членов экипажа.

Прямо в кабине пилота: фото стюардессы в мини поразило пользователей
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
@cabincrewonline

На опубликованном кадре девушка сидит в кресле командира воздушного судна, закинув ноги на приборную панель. На ней надета красная униформа авиакомпании, состоящая из рубашки, мини-юбки и туфель на высоком каблуке. В качестве аксессуаров выступили наручные часы и шейный платок.

Подписчики аккаунта оценили внешность бортпроводницы и начали делать ей комплименты в комментариях.

«Боже, вы такая горячая и сексуальная», «Эти ножки достойны тысячи снимков», «Какая же вы красивая», «Просто невероятные ноги», «Потрясающее фото», — написали они.

До этого мы показывали богатую жизнь израильской стюардессы.

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