Прямо в кабине пилота: фото стюардессы в мини поразило пользователей

Бортпроводница выложила эротичный снимок из кабины пилотов. Это поразило пользователей сети. Фото появилось в Instagram-аккаунте @cabincrewonline, который освещает жизнь и досуг членов экипажа.

@cabincrewonline

На опубликованном кадре девушка сидит в кресле командира воздушного судна, закинув ноги на приборную панель. На ней надета красная униформа авиакомпании, состоящая из рубашки, мини-юбки и туфель на высоком каблуке. В качестве аксессуаров выступили наручные часы и шейный платок.

Подписчики аккаунта оценили внешность бортпроводницы и начали делать ей комплименты в комментариях.

«Боже, вы такая горячая и сексуальная», «Эти ножки достойны тысячи снимков», «Какая же вы красивая», «Просто невероятные ноги», «Потрясающее фото», — написали они.