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"Как в фильме ужасов": чем туристов напугала Красная поляна

Диана Товсепова
3 часа назад

Сочи не перестает встречать туристов со всей страны. С наступлением холодов отдыхающие перемещаются в сторону гор и теперь направляются на Красную поляну. Но там не всегда солнечно и сказочно.

В соцсетях появилось видео с густым туманом, накрывшим курортную зоны. Люди, оказавшиеся в этот момент в кабинках на канатной дорожке, были испуганы. Смотрите видео, чтобы узнать, почему многие сочли происходящее похожим на кадры из фильма ужасов.

"Красная поляна в туманной пелене выглядит как кадры фильмов ужасов", — отмечает автор видео, @lisa_soldatova.

Ранее мы писали о "нашествии" медведей в Сочи.

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