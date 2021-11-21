"Как в фильме ужасов": чем туристов напугала Красная поляна

Сочи не перестает встречать туристов со всей страны. С наступлением холодов отдыхающие перемещаются в сторону гор и теперь направляются на Красную поляну. Но там не всегда солнечно и сказочно.

В соцсетях появилось видео с густым туманом, накрывшим курортную зоны. Люди, оказавшиеся в этот момент в кабинках на канатной дорожке, были испуганы. Смотрите видео, чтобы узнать, почему многие сочли происходящее похожим на кадры из фильма ужасов.

"Красная поляна в туманной пелене выглядит как кадры фильмов ужасов", — отмечает автор видео, @lisa_soldatova.