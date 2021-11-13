В Сочи снова «нашествие» медведей: видео

В последнее время все больше новостей о медведях в Сочи. Некоторых замечают животных на дорогах, а иногда и вовсе встречают их практически у себя дома. Так, голодный медведь отчаянно пытался залезть в курятник в Адлере и попал на камеру видеонаблюдения.

На этот раз в соцсетях появился ролик, на котором в жилой зоне появляется медведица с медвежонком. Девушка еле успевает убежать и захлопнуть калитку. Смотрите видео, чтобы узнать подробности.

При этом эксперты объясняют, что хищники стали чаще выходить к людям, потому что в лесу им не хватает еды.

"Потому что все леса повырубали, всю дичь охотники перестреляли, и хищникам теперь есть нечего! А это была медведица с медвежонком. Им перед зимней спячкой нужно хорошо набрать вес, а еды в лесу нет...", — комментируют ролик жители.