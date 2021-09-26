Как недорого отдохнуть в Сочи

Во время планирования бюджетного отдыха в Сочи необходимо учесть несколько факторов, как стоимость жилья, питания, развлечений, покупок и многое другое. В материале "Рамблер" расскажет, как можно сэкономить во время путешествия в Сочи.

Пик сезона

Ни для кого не секрет, что стоимость отдыха в Сочи, как и во многих других местах, зависит от сезонности. Эксперты рекомендуют отдыхать в Сочи в низкий сезон: зимний начинается с февраля и заканчивается в марте, а летом с мая по июнь. Выбирая даты в эти месяцы, вы можете сильно сэкономить.

Жилье и авиабилеты

Многие путешественники уже знают, что планирую самостоятельный отдых можно значительно сэкономить нежели покупать туры у агентов. Доступные по цене жилье и авиабилеты можно найти на доступных онлайн-сервисах. А для еще большей экономии можно снять квартиру на время отдыха. Таким образом будет еще выгоднее покупать продукты и готовить самостоятельно, чем ходить о ресторанам и кафе.

Экскурсии

Если вы хотите увидеть достопримечательности курорта, то необязательно прибегать к агентам, которые продают экскурсии. Зная, какие места вы хотите посетить, можно самостоятельно до путешествия составить маршрут и отправиться по нему. Добираться можно как на автобусах и маршрутка, так и на арендованном автомобиле.

События города

Перед поездкой в Сочи изучите различные афиши, чтобы быть в курсе всех событий курорта. Дело в том, что на многие из них можно попасть совершенно бесплатно и не потратить уйму денег.

Пляжный отдых

Парашюты, катамараны, "бананы", катеры, гидроциклы и другие развлечения в зависимости от пляжа стоят по-разному. Также и различаются стоимости лежаков. В среднем их цена составляет от 250 рублей в день, но в Сочи можно найти и те пляжи, где предоставляются они совершенно бесплатно.

Магазины