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Россияне раскупили почти все путевки на Новый год

Мария Иглина
2 часа назад

Туроператоры заявили, что российские туристы раскупили почти все туры по популярным зарубежным направлениям на Новый год. Об этом сообщает ТАСС.

Россияне раскупили почти все путевки на Новый год
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В компании "Интурист" отметили, что у многих авиакомпаний уже нет свободных мест на регулярных рейсах за границу, а часть отелей в Турции и Египте прекратили принимать бронирования.

Также в пресс-службе Anex Tour рассказали о дефиците мест на рейсах из Москвы в Египет с вылетом 29 декабря и 1 января.

Объем бронирований превышает прошлогодние показатели в восемь раз.

Особой популярностью у путешественников пользуются Египет, Турция, ОАЭ, Доминикана, Куба, Мексика и Мальдивы. Среди внутрироссийских направлений наблюдается высокий спрос на Сочи, Санкт-Петербург, Великий Устюг, Казань, Шерегеш, Крым и Кавказские Минеральные Воды.

Читайте также о том, что в Египте начали закрывать отели за некачественный сервис.

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