Россияне раскупили почти все путевки на Новый год

Туроператоры заявили, что российские туристы раскупили почти все туры по популярным зарубежным направлениям на Новый год. Об этом сообщает ТАСС.

В компании "Интурист" отметили, что у многих авиакомпаний уже нет свободных мест на регулярных рейсах за границу, а часть отелей в Турции и Египте прекратили принимать бронирования.

Также в пресс-службе Anex Tour рассказали о дефиците мест на рейсах из Москвы в Египет с вылетом 29 декабря и 1 января.

Объем бронирований превышает прошлогодние показатели в восемь раз.

Особой популярностью у путешественников пользуются Египет, Турция, ОАЭ, Доминикана, Куба, Мексика и Мальдивы. Среди внутрироссийских направлений наблюдается высокий спрос на Сочи, Санкт-Петербург, Великий Устюг, Казань, Шерегеш, Крым и Кавказские Минеральные Воды.