В Египте начали закрывать отели за некачественный сервис

По инициативе минтуризма в Египте стали проверять гостиницы на качество предоставляемых услуг. Об этом сообщает "Вестник АТОР".

В настоящее время проинспектировано уже более 500 египетских отелей. В результате закрыли три в провинции Южный Синай (курорты Шарм-эль-Шейх, Дахаб и пр.), шесть - в провинции Красное море (Хургада и ее поселки, Марса Алам). В девяти отелях региона запрещена работа пищеблоков из-за их неподобающего санитарного состояния.

Органичения коснулись ряда отелей категории 3* и 4*, которые обычно характеризуют как весьма недорогие гостиницы.

Помимо этого, у 30 отелей понижена "звездность". 13 объектов размещения в Южном Синае уже потеряли по одной звезде, а в провинции Красного моря — 17.

В будущем для инспектирования министерство туризма Египта планирует привлекать и иностранных экспертов.