"Помесь свинарника с тюрягой": главные минусы отелей в Египте

Осенью и зимой Египет становится одним из самых популярных направлений у россиян. Путешествовать туда дешево, есть большой выбор отелей и развлечений. Однако не всегда туристы остаются довольны условиями даже в пятизвездочных отелях. "Рамблер" собрал отзывы людей, которые нашли недостатки в гостиницах, отмеченных высоким рангом.

Дело в том, что отели постоянно должны держать планку, если имеют пять звезд, но иногда этого не происходит. Сервис портится, ремонт не обновляется, что и выливается в то, что реальность не оправдывает ожидания отдыхающих. Даже в хороших, на первый взгляд отелях, можно найти свои недостатки.

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Одним из наиболее частых нареканий в отелях Египта стало то, что там изменился контингент отдыхающих. Раньше, по словам туристов, отдых там могли позволить себе не все, а после шестилетнего перерыва цены начали снижаться, из-за чего публика сильно изменилась. Теперь отдых в пятизвездочных отелях уже не кажется тихим, спокойным и комфортным. Туристы говорят, что для того, чтобы избежать попадание на такую публику, нужно брать отели в два раза дороже, а такая сумма по карману не всем. Приходится терпеть то, что есть.

"Некогда достаточно приличный отель, набитый под завязку счастливо хрюкающими представителями хомо тагилус, теперь похож на помесь свинарника с тюрягой. У меня каждый раз при посещении этого отеля складывается весьма печальное впечатление", "Сюда начали приезжать туристки, купившие на последнюю зарплату неделю в отеле, в поисках богатого египтянина", "Кажется, что кто-то выпрыгнет из-за угла и заорет про Тагил", — пишут отзывы о публике туристы.

Путешественники уверены, что после снижения цен отельеры начали экономить на питании. Если раньше еды на шведском столе было в достаточном количестве, то теперь придется стоять в очередях за не самыми привлекательными блюдами. Убавилось количество овощей и фруктов, которые подают на стол, а основные блюда и вовсе представлены в определенном количестве. В некоторых отелях мясо, рыбу и морепродукты выдают порционно и следят, чтобы туристы не просили больше одной порции. Однако и здесь отдыхающие придумали лайфхак — берут по одному куску каждого блюда. Они уверены, что так человек на раздаче в отеле их не запоминает.

"Питание не всем нравится, выбор фруктов и овощей совсем беден", "Приходится стоять километровые очереди на ужин. Если прийти к концу, то еды может не хватить на всех", "Судя по запаху горелого чеснока, раздающемуся из района столовой, кормят на убой. В смысле, после ужина убивать не требуется, посетители сами перемрут", "Мясо выдают по кускам, больше одного раза подходить нельзя"

Еще одним серьезным недостатком туристы называют снижение уровня сервиса. Как рассказали отдыхающие, персонал отеля не собирается работать без доплат, а уборщицы иногда прямо заявляют о том, что если вам нужны новые полотенца, нужно доплатить ей чаевые. Персонал, который раньше работал в отелях, уже ушел в другую сферу деятельности, а новых барменов, официантов и аниматоров не обучили английскому и русскому. Многим туристам приходится изъясняться языком жестов.