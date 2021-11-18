В конце октября СМИ сообщили о массовом отравлении россиян в египетском отеле amc royal hotel. Тогда число пострадавших туристов превысило 200 человек.
Сейчас стало известно об отравлении российской семьи в городском округе Домодедово после отдыха в Египте. Двум детям и супругам стало плохо. У всех наблюдались недомогание, тошнота и слабость и недомогание, а отец семейства вскоре потерял сознание и умер. Дети с матерью на момент госпитализации были без сознания. Смотрите видео с подробностями дела.
Ранее мы писали о том, что отели Египта должны были проверить после отравления россиян.