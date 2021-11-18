Сочинские туристы рискнули искупаться в море в ноябре: видео

Заплыв российских туристов в Сочи в середине ноября вызвал в Сети бурные обсуждения. Отчаянные отдыхающие попали на видео, которое опубликовано в Instagram-аккаунте @sochi.24.

На видео отчетливо видно, как несколько человек прогуливаются по пляжу в одних купальниках и плавают в море. На их фоне - люди в теплых куртках и шапках.

Как отметили в подписи к видео, оно было снято 14 ноября.

В Сети ролик вызвал массу споров среди пользователей.

"Человек приехал из Хабаровска или Мурманска, моря не видел лет 10. Почему бы и не искупаться?",

- отметил один из комментаторов.

Другие предположили, что эти люди не боятся холода, потому что родом из Сибири.

Кто-то отметил:

"У северян логика железная. Приехали на море — значит надо плавать".