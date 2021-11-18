Турецкие отельеры нашли плюс пандемии

Из-за пандемии коронавируса во многих странах была запрещена система "шведский стол" в местных отелях. Из-за этого поварам пришлось перейти на порционную подачу блюд. Неожиданно это позитивно сказалось на бюджете, в частности, турецких отельеров. Об этом пишет Haberler.com.

Оказалось, что с тех пор, как с гостиницах Турции стали повсеместно подавать блюда порционно, количество пищевых отходов заметно сократилось - примерно на 30-40%.

Несмотря на то, что постояльцы могут все так же в неограниченном режиме подходить за добавкой, уменьшился размер средней порции у туристов.

Другое позитивное влияние порционной подачи по мнению отельеров заключается в том, что путешественники постепенно отучились от привычки складывать в одну тарелку соленую, сладкую, острую пищу.

"Возможно, это единственное преимущество коронавируса. Отдыхающие берут только то, что действительно хотят съесть",

- отметили специалисты.