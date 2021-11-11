За что могут депортировать из Турции

Из Турции могут депортировать, если вы использовали купюру не по назначению или кому-то не понравилось то, как вы с ним разговаривали. Об этих и других необычных законах, которые касаются и туристов — в материале "Рамблера".
Показательный случай произошел с туристом из Израиля в Турции в июля 2021 года. Прохожие сняли на видео, как турист вытер нос турецкой лирой. Видео вызвало большой резонанс и путешественника депортировали из страны раньше срока.
Подобное поведение в Турции наказывается депортацией и огромным штрафом. Мужчина попал под статью 300 Уголовного кодекса страны об оскорблении турецких национальных символов — флага, гимна, герба и других. На лирах изображены национальные символы страны и такое поведение считается унижением. Купюры можно использовать только по назначению, а в ином случае вам грозят неприятности. Вам повезет только в том случае, если вас никто не увидит или, если увидит, но не доложит об этом в соответствующие органы.
Статья 125 уголовного кодекса Турции предусматривает наказание для людей, которые публично оскорбляют других.
"Человек, который порочит честь, достоинство или престиж другого лица, или посягает на чью-либо честь, достоинство или престиж посредством ругани (оскорблений), наказывается лишением свободы на срок от трех месяцев до двух лет или денежным штрафом"
То есть если вы оскорбите человека и он пожалуется на это в полицию, а также найдет подтверждения оскорблений, то вас могут депортировать, посадить в тюрьму или оштрафовать. И это касается не только турецких граждан. В правоохранительные органы может обратиться персонал отеля или другие туристы, поэтому старайтесь избегать конфликтов.
Некоторые люди, приезжающие в Турцию, так проникаются этой страной, что ищут способы там остаться и заработать себе на безбедную жизнь. Некоторые приезжают на заработки в курортный сезон и работают аниматорами, администраторами или на других позициях в отелях. При этом многие делают это нелегально: не оформляют визу, не указывают доход и не говорят о намерении работать.
Очень часто в Турцию приезжают девушки, которые занимаются консумацией в ночных клубах. Эта работа тоже нелегальна, запрещена и не оформляется документами. За нее могут депортировать из страны.
"Сколько лет у меня запрет на въезд до сих пор остается для меня загадкой. Я тщательно пытаюсь изучить этот процесс, но к сожалению, на данный момент информации недостаточно. Как только буду иметь хоть какую-то информацию об этом – обязательно обновлю эту статью. А кто имеет какую либо информацию на этот счет, пишите в форуме, буду очень благодарна", — пишет девушка, которая занималась консумацией в клубах Турции.
Так как желающих попасть в Турцию и остаться там жить много среди туристов, приезжающих из стран бывшего СССР, то граждан из постсоветских стран проверяют особенно тщательно. Конечно, в любой стране мира вас могут депортировать за поддельные документы, но в Турции будьте особенно осторожны, потому что вы попадаете в ту категорию, которую постоянно проверяют.
Многие приезжают в Турцию по поддельным документам как раз из-за того, что были ранее депортированы из страны. После депортации вам не сообщают срок, в течение которого вы не сможете въехать в Турцию. Как правило он составляет около пяти лет.