За что могут депортировать из Турции

Из Турции могут депортировать, если вы использовали купюру не по назначению или кому-то не понравилось то, как вы с ним разговаривали. Об этих и других необычных законах, которые касаются и туристов — в материале "Рамблера".

Использование купюр не по назначению

Видео дня

Показательный случай произошел с туристом из Израиля в Турции в июля 2021 года. Прохожие сняли на видео, как турист вытер нос турецкой лирой. Видео вызвало большой резонанс и путешественника депортировали из страны раньше срока.

Подобное поведение в Турции наказывается депортацией и огромным штрафом. Мужчина попал под статью 300 Уголовного кодекса страны об оскорблении турецких национальных символов — флага, гимна, герба и других. На лирах изображены национальные символы страны и такое поведение считается унижением. Купюры можно использовать только по назначению, а в ином случае вам грозят неприятности. Вам повезет только в том случае, если вас никто не увидит или, если увидит, но не доложит об этом в соответствующие органы.

Оскорбление других людей

Статья 125 уголовного кодекса Турции предусматривает наказание для людей, которые публично оскорбляют других.

"Человек, который порочит честь, достоинство или престиж другого лица, или посягает на чью-либо честь, достоинство или престиж посредством ругани (оскорблений), наказывается лишением свободы на срок от трех месяцев до двух лет или денежным штрафом"

То есть если вы оскорбите человека и он пожалуется на это в полицию, а также найдет подтверждения оскорблений, то вас могут депортировать, посадить в тюрьму или оштрафовать. И это касается не только турецких граждан. В правоохранительные органы может обратиться персонал отеля или другие туристы, поэтому старайтесь избегать конфликтов.

Нелегальная работа

Некоторые люди, приезжающие в Турцию, так проникаются этой страной, что ищут способы там остаться и заработать себе на безбедную жизнь. Некоторые приезжают на заработки в курортный сезон и работают аниматорами, администраторами или на других позициях в отелях. При этом многие делают это нелегально: не оформляют визу, не указывают доход и не говорят о намерении работать.

Очень часто в Турцию приезжают девушки, которые занимаются консумацией в ночных клубах. Эта работа тоже нелегальна, запрещена и не оформляется документами. За нее могут депортировать из страны.

"Сколько лет у меня запрет на въезд до сих пор остается для меня загадкой. Я тщательно пытаюсь изучить этот процесс, но к сожалению, на данный момент информации недостаточно. Как только буду иметь хоть какую-то информацию об этом – обязательно обновлю эту статью. А кто имеет какую либо информацию на этот счет, пишите в форуме, буду очень благодарна", — пишет девушка, которая занималась консумацией в клубах Турции.

Поддельные документы

Так как желающих попасть в Турцию и остаться там жить много среди туристов, приезжающих из стран бывшего СССР, то граждан из постсоветских стран проверяют особенно тщательно. Конечно, в любой стране мира вас могут депортировать за поддельные документы, но в Турции будьте особенно осторожны, потому что вы попадаете в ту категорию, которую постоянно проверяют.