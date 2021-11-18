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Стюардесса положила ноги на штурвал и сделала фото в этой позе

Стелла Шмель
37 минут назад

Стюардесса одной из американских авиакомпаний сделала пикантный снимок, который поразил подписчиков. Девушка расположилась в кабине пилота, она села в кресло, а ноги закинула на штурвал и приборную панель. Девушка смотрит вдаль, ее лица не видно. Она одета в униформу: пиджак и короткая юбка.

Стюардесса положила ноги на штурвал и сделала фото в этой позе
Фото: @@cabin_crew_beauties@@cabin_crew_beauties

Снимок опубликовали также и в фанатском Instagram-аккаунте @cabin_crew_beauties, который регулярно публикует интересные фотографии бортпроводников и пилотов.

"Отличные ноги!",

- отметил пользователь @chrislasiewski.

"Очаровательно",

- восхитился @majed_rawas.

Бортпроводницы регулярно радуют подписчиков аккаунта своими необычными снимками. Но не все так сказочно в этой работе, как может показаться на первый взгляд. Стюардессы, которые являются пользовательницами портала Reddit, рассказали, какие аспекты своей работы они находят самыми сложными.

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