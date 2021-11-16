«Мы запоминаем хамов»: стюардессы — о недостатках работы

@Sweetpicklebee: «Отрицательные стороны в том, что это может быть очень одинокая работа. Большинство моих друзей — бортпроводники, которые либо базируются в другом месте, либо мы просто всегда оказываемся в разных поездках. Или мои друзья, работающие 9 часов и 5 дней в неделю, которых я почти не вижу, потому что я много раз работаю по выходным. Нередко можно месяцами или даже годами не видеться с некоторыми из моих друзей. К тому же долгое пребывание вдали от дома не помогает избавиться от одиночества.