«Мы запоминаем хамов»: стюардессы — о недостатках работы

Бортпроводницы портала Reddit рассказали, какие аспекты своей работы они находят самыми сложными.
Пользователь форума Reddit @Th3Flash спросил на форуме AskReddit: «Бортпроводники, чего мы, пассажиры, не знаем, когда летаем? И каковы отрицательные стороны вашей работы?». Обсуждение набрало 41 тысячу лайков и 10 тысяч комментариев.
Первый негативный аспект работы, который упомянули члены экипажа, — вежливость пассажиров (точнее, ее отсутствие). Большинство бортпроводниц согласилось, что вежливый пассажир — всегда на вес золота. Грубиянов и хамов запоминают в лицо и нередко отказываются предоставлять им некоторые услуги.
@CheatingOutlaw: «Для нас МНОГО значит, когда пассажир на самом деле здоровается с нами и улыбается. Мы запомним ваше лицо. Поверьте, у нас [на борту] более 150 человек, которые обычно нас игнорируют. Один парень как-то сказал: „Привет, доброе утро!“, и на протяжении всего полета я подносила ему алкоголь в приоритете <...> И еще „спасибо“. Это правда делает мой день лучше».
@FriendlySkyGuy: «Ваш сегодняшний рейс может стать моим пятым, я работаю уже 12 часов, и мне ничего не нужно, кроме как вернуться домой или на временную стоянку. Пожалуйста, не перекладывайте разочарование в поездках на меня или моих коллег. Я не виноват, что управление транспортной безопасностью — отстой, что на северо-востоке какая-то погода или что у самолета что-то сломалось. Мы тоже в этой поездке».
Также бортпроводники рассказали, что их бесит определенное поведение пассажиров.
@SkyWaitress:«Один из негативных аспектов работы — это когда люди выдергивают пепельницу, думая, что это дверная ручка, а затем спрашивают, ЗАЧЕМ ВАМ ОНА НА БОРТУ. Это требование федерального агентства по безопасности, пепельницы должны быть на каждом самолете на случай, если кто-то решит нарушить правила и закурит».
Большинство стюардесс жалуются на отсутствие стабильности в жизни. Сегодня ты в одном месте, завтра — в другом.
@moaningpilot: «Отсутствие стабильности в моем расписании — это огромная вещь, о которой люди действительно не знают. Я каждое 21 число узнаю, куда полечу в следующем месяце. Если у меня нет забронированного отпуска, я понятия не имею, какие у меня будут выходные.
В январе я прибыла на рейс в Найроби, и меня перевели в Чикаго за 20 минут до его отправления. А я приехала я в одежде для африканского лета».
И стюардессы, и даже пришедший в обсуждения пилот признаются, что работа их выматывает и выжимает последние соки.
@ukulelehey: «Младшие бортпроводники измучены. Ходят как зомби, живя с незначительной гипоксией, недосыпанием, отрицательными банковскими счетами и общей тревожностью <...> Вы должны быть на связи в течение 24 часов: в любой момент у вас есть два часа, чтобы быть в аэропорту в форме, готовым к вылету любым рейсом, который вам назначат. После того как вы закончите это задание, которое может занять от 2 часов до 4 дней, у вас будет 9 часов „отдыха“, прежде чем вы вернетесь к работе».
@Apocraphon: «Привет, я пилот. Меня бесит усталость, и я частично виновен в том, что часто не отвечаю на телефонные звонки по работе. Когда меня зовут во внеплановый полет, говорю, что я устал и шлю всех к черту».
Бортпроводники признают, что в конце концов твой круг общения сужается до людей с таким же нестабильным расписанием.
@Sweetpicklebee: «Отрицательные стороны в том, что это может быть очень одинокая работа. Большинство моих друзей — бортпроводники, которые либо базируются в другом месте, либо мы просто всегда оказываемся в разных поездках. Или мои друзья, работающие 9 часов и 5 дней в неделю, которых я почти не вижу, потому что я много раз работаю по выходным. Нередко можно месяцами или даже годами не видеться с некоторыми из моих друзей. К тому же долгое пребывание вдали от дома не помогает избавиться от одиночества.
В комментарии пришли люди, которые удивились, насколько тяжелой бывает работа членов экипажа. Многие оставили слова благодарности: «Вы просто лучшие», «Вау, не знал, что вы с таким сталкиваетесь», «Еще больше поводов уважать экипаж».