Россиян призвали не ехать в трехзвездочные отели Египта

«Если человек едет за 300 тысяч рублей на двоих за неделю, то получает хороший сервис, качественное питание, качественные напитки, он доволен. Если человек едет за 100 тысяч рублей за неделю на двоих, то потом возникают вопросы, что не так кормили, сервис был плохой, грязь была», — заявил Мкртчян.