Россиян призвали не ехать в трехзвездочные отели Египта

Генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян призвал российских туристов во время отдыха на египетских курортах отказаться от трехзвездочных отелей. Об этом сообщает URA.RU.
Алексан Мкртчян посоветовал выбирать гостиницы минимум четыре звезды «и то очень аккуратно».
«В Египте нет четкой градации отелей. Уполномоченному органу нужно строже подходить к раздаче звезд», — сказал эксперт.
По его словам, в Египте есть, как дорогие, так и бюджетные пятизвездочные гостиницы. Одни стоят от 200 до 300 евро в сутки, другие — от 80 до 120 евро.
«Если человек едет за 300 тысяч рублей на двоих за неделю, то получает хороший сервис, качественное питание, качественные напитки, он доволен. Если человек едет за 100 тысяч рублей за неделю на двоих, то потом возникают вопросы, что не так кормили, сервис был плохой, грязь была», — заявил Мкртчян.
Ранее стало известно, что после запуска чартеров туры в Египет подешевели до 50%.